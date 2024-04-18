عاجل.. مستفيد يشكو نقص راتب التقاعد.. ماذا عن استقطاع مبالغ المدة الاعتبارية؟

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع تساؤلات واستفسارات أحد المستفيدين بشأن نقص معاش التقاعد.

وقال المستفيد في شكواه: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، لو سمحت استفسار أنا متقاعد من القطاع الخاص وخدمتى 86 شهرا ينزلى راتب من التأمينات الاجتماعية 1485 ريال فقط مو المفروض أقل راتب 1985 أرجو الإفادة وشكراً".



استقطاع مبالغ المدة الاعتبارية



وأجابت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله يتم استقطاع مبالغ المدة الاعتبارية شهرياً حتى تنتهي المدة المكملة ثم يصرف المعاش كامل".

كذلك تفاعلت التأمينات مع استفسار مواطنة، بشأن سبب وقف صرف المعاش عن وريث المتوفى.

وردًا على استفسار حول ما إذا كان يتم حرمان الابنة الموظفة من راتب والدها المتوفى؟

أجابت "التأمينات" عبر حسابها في منصة "إكس" بأنه "يتوقف المعاش للوريث التابع لأنظمة التأمينات الاجتماعية في حال التحاق الوريث بالعمل بأجر 3000 وأكثر".



أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف معاش التأمينات



وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش لعملاء نظام التامينات، على النحو التالي:- أرملة أو أرامل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقا رجعيا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزا حكما إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.- جد وجدة المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.- إخوة وإخوات المشترك المتوفي الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.