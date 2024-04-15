إلزامي على الجميع.. توضيح مهم من التأمينات بشأن تطبيق فرع الأخطار المهنية

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن فرع الأخطار المهنية يطبق بصورة إلزامية على جميع المشتركين في نظام التأمينات.



التأمينات وفرع الأخطار المهنية



وقالت التأمينات، عبر حسابها في منصة إكس: "يطبق فرع الأخطار المهنية إلزاميا على الجميع دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن".

حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة



كذلك أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه لا يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة (للرجل/ المرأة) قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز إلا في حال استيفاء أحد شروط الاستحقاق.وقالت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة، دون انتظار بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وفقًا للحالات التالية:- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر، وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.- من أسقطت عنه الجنسية السعودية.