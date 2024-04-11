منصة قوى توضح الإجراءات الرسمية.. رصيد الاستقطاب صفر ما الحل؟

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تفاعلت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن استفسر بشأن الإجراءات المطلوبة بسبب أن حالة الاستقطاب صفر.

جاء ذلك في رد من منصة قوى، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "مازالت مشكلة رصيد الاستقطاب صفر.. ما هو الإجراء لحل هذه الحالة؟".



منصة قوى وحالة الاستقطاب



وأجابت منصة قوى، بقولها: "عميلنا العزيز.. نعتذر منكم ونقدر استياؤكم، ونفيدكم بأننا حريصون على تقديم الخدمة المطلوبة بأعلى جودة".وأضافت منصة قوى: "ونؤكد لكم بأن طلبكم رقم(2583023) هو قيد المتابعة والاهتمام حالياً، وسيتم إشعاركم فور الانتهاء من معالجة الطلب، نقدر انتظاركم وتعاونكم معنا".

توثيق عقد الموظف في قوى



أيضا كشفت منصة قوى، عن إجراء مهم فور توثيق عقد الموظف للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. عند تسجيل الموظف في قوى هل يلزم تسجيله في التامينات مرة أخرى؟".وأجابت التأمينات، بقولها "حياك الله ، نفيدك بعد توثيق العقد والموافقة عليه من قبل الموظف في منصة قوى سيتم إرساله بشكل مباشر إلى التأمينات لتسجيل المشترك أو تحديث بيانات المشترك بشكل آلي .