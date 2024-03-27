عاجل.. مخالفة 3 آلاف ريال ولم أقطع الإشارة.. ماذا أفعل؟ "المرور" تجيب

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن جدول المخالفات رقم (6) في النظام الجديد، يتضمن غرامات مالية من (3000 - 6000) ريال.





مخالفة 3 آلاف ريال حال قطع الإشارة



مرحباً بك، تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. شكراً لتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) March 26, 2024

حالات تطبق فيها غرامة 3000 - 6000 ريال







قطع إشارة المرور يعرض حياة الآخرين للخطر



قطع الإشارة المرورية "حرام".. وفاعلها عمدًا "قاتل"







وقالت عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، "تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها".جاء ذلك إجابة على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "تسجلت علي مخالفه قطع إشارة حمراء رصد آلي 3000 ريال وأنا أقوم بالالتفاف جهة اليمين، ما مشيت للأمام، واعترضت وتم رفض الاعتراض.. ما الحل؟وكانت إدارة المرور، قد حذرت من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مشيرة إلى أنه لا يقتصر أثرها على المخالف فقط، بل تهدد سلامة مستخدمي الطريق، مبيّنة أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، يتم فيه فرض غرامة مالية لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عند 6000 ريال.وأضافت "المرور": أن هذه الغرامة تُطبق عند تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وتجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، إضافة إلى العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، أو عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش، أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.ومن بين الحالات استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة، أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وإجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح، وعدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات.كما تشمل الحالات عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق، وتعمُّد تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، وتسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبَي مؤخرة المركبة، وسير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات نهائيًّا، وطمس لوحات المركبة.ويهتم المرور بضبط الإشارة، ومعاقبة قائدي المركبات الذين يقطعونها عمدًا وبسرعة عالية، حيث إنهم يعرضون حياتهم والآخرين للخطر.ويقوم "المرور" بضبط قائدي المركبات قاطعي الإشارة وتتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.وحرّم مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، قطع إشارة المرور عمدًا، معتبرًا أن من تجاوزها وتسبب في قتل أحد، فإنه يكون قاتلًا شبه متعمد.وقال ردًا على سؤال عن حكم تجاوز إشارة المرور، عقب محاضرة "احترام الأنظمة ودورها في تحقيق المصالح ودرء المفاسد": "المتخطي والمستخف بإشارة المرور آثم، والمتجاوز لها عاصٍ ويتحمل وزرًا، وإذا حصلت جناية بهذا السبب، فهو شبه متعمد، لأنه تجاوز ما حد له وتعدى الحدود، وعمل أعمالًا سيئة"، وفقًا لـ"المدينة".وحذّر من يعمد إلى قطع الإشارة حين لا يرى أحدًا عند الإشارات المقابلة، قائلًا: "بعضهم يقول أقطعها في وقت لا يوجد فيه أحد، وهذا نقول له تأدب وروّض نفسك على الأدب، واحترام إشارات المرور وعدم العبث بها، فالغالب أن تجاوزها تنتج منه أضرار، والواجب تحميل من يفعل ذلك جميع الأخطاء والأضرار، ليعرف الناس الحدود".