عاجل.. مئات الوظائف الشاغرة في أرامكو والحج والعمرة والشؤون الإسلامية والداخلية.. قدم أوراقك الآن

أ أ

في تخصصات متعددة، أعلنت جهات كبرى عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين في مختلف مناطق المملكة.

ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن مئات الوظائف الشاغرة للخريجين من حملة كافة المؤهلات، وذلك على النحو التالي:





أهم الوظائف الحكومية المتاحة

1 - وزارة الحج والعمرة



2 - وظائف الحرس الوطني



3 - وزارة الشؤون الإسلامية



4 - أرامكو "التوظيف المباشر"



5 - القوات البرية "وظائف مدنية"



6 - وزارة الدفاع "التجنيد الموحد"



7 - وزارة الداخلية "توظيف موسمي"



8 - الصندوق الصناعي "برنامج توظيف"



9 - أمانة الأحساء "وظائف حكومية عبر جدارات"



المؤهلات المطلوبة



طريقة التقديم

