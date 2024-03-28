عاجل.. مئات الوظائف الشاغرة في أرامكو والحج والعمرة والشؤون الإسلامية والداخلية.. قدم أوراقك الآن

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تخصصات متعددة، أعلنت جهات كبرى عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين في مختلف
مناطق المملكة.
ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن مئات الوظائف الشاغرة للخريجين من حملة كافة المؤهلات، وذلك على النحو التالي:
أهم
الوظائف الحكومية المتاحة- للتقديم،
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1 -
وزارة الحج والعمرة
2 -
وظائف الحرس الوطني- للتقديم،
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3 -
وزارة الشؤون الإسلامية- للتقديم،
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4 -
أرامكو "التوظيف المباشر"- للتقديم،
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5 -
القوات البرية "وظائف مدنية"- للتقديم،
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6 -
وزارة الدفاع "التجنيد الموحد"- للتقديم،
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7 -
وزارة الداخلية "توظيف موسمي"- للتقديم،
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8 -
الصندوق الصناعي "برنامج توظيف"- للتقديم،
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9 -
أمانة الأحساء "وظائف حكومية عبر جدارات"- للتقديم،
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المؤهلات
المطلوبة-
الثانوية.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
- الماجستير فأعلى.