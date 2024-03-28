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عاجل.. مئات الوظائف الشاغرة في أرامكو والحج والعمرة والشؤون الإسلامية والداخلية.. قدم أوراقك الآن

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وظائف شاغرة
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في تخصصات متعددة، أعلنت جهات كبرى عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين في مختلف مناطق المملكة.
ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن مئات الوظائف الشاغرة للخريجين من حملة كافة المؤهلات، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

أهم الوظائف الحكومية المتاحة
1 - وزارة الحج والعمرة

- للتقديم، (اضغط هنا)

2 - وظائف الحرس الوطني

- للتقديم، (اضغط هنا)

3 - وزارة الشؤون الإسلامية

- للتقديم، (اضغط هنا)

4 - أرامكو "التوظيف المباشر"

- للتقديم، (اضغط هنا)

5 - القوات البرية "وظائف مدنية"

- للتقديم، (اضغط هنا)

6 - وزارة الدفاع "التجنيد الموحد"

- للتقديم، (اضغط هنا)

7 - وزارة الداخلية "توظيف موسمي"

- للتقديم، (اضغط هنا)

8 - الصندوق الصناعي "برنامج توظيف"

- للتقديم، (اضغط هنا)

9 - أمانة الأحساء "وظائف حكومية عبر جدارات"

- للتقديم، (اضغط هنا)

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
- الماجستير فأعلى.

طريقة التقديم

- والتقديم على هذه الوظائف متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

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