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عاجل.. براتب 14.500 ريال.. بدء التقديم في وظائف السوق المالية

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وظائف هيئة السوق المالية
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كشفت هيئة السوق المالية، عن بدء التقديم في برنامج "هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2024م" الدفعة "الثالثة عشر" .اضافة اعلان

هيئة السوق المالية تُعلن برنامج تأهيل الخريجين

وأوضحت أن الوظائف تأتي لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المزايا والتعويضات

1- مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:
1 - التطوير الشخصي والمهني.
2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
3- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.
4 - حضور دورات تدريب داخل الهيئة.
5 - درجة البكالوريوس (12,000) ريال.
6 - التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.
7- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.
8 - درجة الماجستير/ الدبلوم العالي (14,500) ريال.

التخصصات المطلوبة

- المالية.
- القانون.
- الأنظمة.
- الحقوق.
- المحاسبة.
- الإعلام.
- التسويق.
- الصحافة.
- الاقتصاد.
- الاستثمار.
- علم البيانات.
- تمويل الشركات.
- المالية والبنوك.
- التمويل التجاري.
- إدارة الأصول.
- التقنية المالية.
- القانون المالي.
- القانون التجاري.
- القانون الدولي.
- الدراسات القضائية.
- الالتزام والتشريعات.
- المحاسبة الجنائية.
- المحاسبة المالية.
- المراجعة والتدقيق.
- النظم المحاسبية.
- التقنية المالية.
- الموارد البشرية.
- الإدارة العامة.
- إدارة الأعمال.
- إدارة المخاطر.
- العلاقات العامة.
- هندسة النظم.
- هندسة صناعية.
- إدارة مشاريع.
- الهندسة الإلكترونية.
- هندسة الحاسب.
- نظم المعلومات.
- علوم الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- هندسة الشبكات.
- أمن المعلومات.
- هندسة البرمجيات.
- الذكاء الاصطناعي.
- نظم معلومات الإدارية.
- وأخرى.

موعد التقديم

- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).




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