عاجل.. لمستفيدي الضمان .. توضيح مهم بشأن عدد مرات الإعفاء من رسوم اختبار القدرات العامة

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تفاعل حساب "العناية بالمستفيدين" التابع للضمان الاجتماعي مع سؤال مستفيدة بشأن عدد مرات الإعفاء من رسوم اختبار القدرات العامة.
اختبار قدرات:
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وتساءلت المستفيدة: "اسأل ليش مو راضي يسجل اختبار قدرات يطلع لي غير مو يؤهل المتقدم للاختبار أيش الحل و أنا ثالث ثانوي إلى الحين ما سجلت اختبار".
وأضاف الحساب: "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) , اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين".
إعفاء مستفيدي المعاش:
في وقت سابق، أعلنت وزارة المواد البشرية، أنه يتم إعفاء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي فقط.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "الضمان الاجتماعي يُعفي اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط".
عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي
وحددت عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ):
-اختبار القدرات العامة (4) فرص.
-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).
اختبار القدرات العامة
واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.
وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي واربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.
مرحباً:
عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛
-اختبار القدرات العامة (4) فرص.
-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).
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