الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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يصرف معاش الضمان الاجتماعي بشكل شهري للمستحقين وهو عبارة عن مبلغ مالي مخصص لهم بعد انطباق العديد من الشروط عليهم.

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ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة، إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.

وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي


-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات الاستعلام عن الأهلية


حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة الاستعلام عن نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور، على النحو التالي:
-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور  (اضغط هنا).
-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
-في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية. 

معرفة سبب عدم الأهلية

أما فيما يتعلق بمعرفة سبب عدم الأهلية، فيمكن الدخول إلى المنصة الإلكترونية: (اضغط هنا).
بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي واستعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية
وبينت الوزارة أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم احتسابها ابتداءً من تاريخ 9 ميلادي بعد تقديم الطلب.

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي 


أبانت الوزارة، خطوات الاعتراض على عدم الأهلية على النحو التالي:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (اضغط هنا).
-برامج الدعم الخاصة بي.
-برنامج الضمان الاجتماعي.
-الأهلية والاستحقاق.
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
-تسليم الاعتراض.

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