موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445

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يصرف معاش الضمان الاجتماعي بشكل شهري للمستحقين وهو عبارة عن مبلغ مالي مخصص لهم بعد انطباق العديد من الشروط عليهم.





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شروط استحقاق الضمان الاجتماعي





خطوات الاستعلام عن الأهلية



معرفة سبب عدم الأهلية



خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

