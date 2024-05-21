الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف إدارية وفنية وهندسية

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن توفر فرص وظيفية شاغرة في مجالات إدارية وفنية وهندسية في كل من (الرياض، مكة، القصيم، الدمام، أبها، ذهبان) على النحو التالي:





الوظائف الفنية:



الوظائف الهندسية:



الشروط:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم: