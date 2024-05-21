الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف إدارية وفنية وهندسية

الشركة السعودية للخدمات المحدودة
الشركة السعودية للخدمات المحدودة
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن توفر فرص وظيفية شاغرة في مجالات إدارية وفنية وهندسية في كل من (الرياض، مكة، القصيم، الدمام، أبها، ذهبان) على النحو التالي:اضافة اعلان
 

الوظائف الفنية:

 
- فني ميكانيكي عام
- فني ميكانيكا ديزل مولدات
- فني ميكانيك مضخات
- فني محطة تبريد مركزي ( محطة شيلرات )
- مشغل محطة صرف ومعالجة مياه
- فني تكييف ( باكج - أسبيلت - شباك )
- فني كهرباء ضغط منخفض
- فني كهرباء ضغط متوسط
- فني ومشغل محطة طاقة كهربائية
- فني إلكترونيات
- فني تحكم آلي
- فني وسائل أمن وسلامة
- فني حدادة ولحام
- فني نجارة
- فني دهانات
- بلاط / مليس
- خياط / خياطة
- عاملة نظافة
 

الوظائف الهندسية:

 
- مدير المشروع
- مدير موقع
- مهندس جودة وسلامة
- مهندس ميكانيكا
- مهندس كهرباء
- مهندس محطة طاقة كهربائية
- مهندس إلكترونيات
- مهندس مدني
- مهندس أنظمة أمنية
- مهندس أنظمة التيار الخفيف
- مخطط ومجدول
- رسام أوتوكاد معماري
 

الشروط:



- الأفضلية للسعوديين، ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.
- وجود خبرة في مجال الدراسة.
- اجادة تطبيقات مايكروسوفت اوفيس.
- قدرة تواصل مميزة.

 
نبذة عن الشركة:


 
الشركة السعودية للخدمات المحدودة هي شركة سعودية فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة بن لادن السعودية تقدم حلولاً مجربة وحديثة للمشاكل التقنية المعقدة في مجال الصيانة عالية التقنية بما في ذلك التوربينات البخارية والغازية والمراجل الصناعية والمبادلات الحرارية ومحطات الطاقة والمبردات ومحطات الشرب ومياه الصرف الصحي في المجالات الكهربائية والميكانيكية.

 
طريقة التقديم:


 
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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