الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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عاجل.. شروط وطريقة الحصول على إعانة التأهيل الشامل 1445

الموارد البشرية
الموارد البشرية
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حددت الحكومة تعريفا دقيقا لـ "إعانة التأهيل الشامل"، وقالت إنها تصرف من  وزارة الموارد البشرية شهريًا لذوي الإعاقة.

مجموعة شروط:اضافة اعلان


كما وضعت الوزارة مجموعة  من الشروط وهي كالتالي:

وتتمثل الشروط التي حددتها الوزارة في الآتي:
-أن يكون المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.
-أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.
-ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.
-ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.
-أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة إقامة دائمة.
-ألا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.
-ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 60 سنة.
-أن يكون سعوديًا أو من القبائل النازحة ولديه هوية سارية.


المستندات المطلوبة


أن يكون لدى المستفيد تقييم إعاقة ساري الصلاحية.

خطوات التسجيل في إعانة التأهيل الشامل


-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية على الإنترنت.
-الضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية".
-انقر على "إعادة التأهيل الشامل".
اضغط على أيقونة "تقديم طلب".
-قم بإدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم الكامل للمستفيد ورقم الهوية ورقم الهاتف، ونوع الإعاقة التي يُعاني منها المستفيد.
-قبل إجراء التسجيل يجب أن يكون التقرير الطبي قد مرّ عليه سنة على الأكثر.
-الموافقة على الشروط والأحكام.
-الإقرار بأنّ جميع البيانات المسجلة تمت بشكل صحيح.
اضغط على أيقونة "تقديم الطلب".
-الانتظار حتى تصل لك رسالة على الجوال تتضمن رقم الطلب.

آلية الاستعلام عن التأهيل الشامل


عقب التسجيل في برنامج التأهيل الشامل، يستطيع المتقدم الاستعلام عن الدعم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت.
-اضغط على "الخدمات الإلكترونية".
-اضغط على "خدمات وكالة الرعاية".
-سجّل رقم الهوية وكذلك رقم الطلب في الخانات المخصصة لكل منهما مع التأكد من انك تكتب الرقم بشكل صحيح.
-الضغط على أيقونة "استعلام"، والانتظار حتى يظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالخدمة.

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