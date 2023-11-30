الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

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عاجل.. برقم الهوية.. 10 خطوات للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وذلك عن طريق 10 خطوات.

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ويستطيع المواطن الوصول إلى معلومات ومعرفة حقوقه وواجباته من خلال تطوير نظام الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام:


يتم الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445 ورقم الهوية في الخطوات التالية:

1) قم بالدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
2) ادخل رقم القومي الوطني ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد ورقم المرور.
3) قم بالضغط على موافق لكافة الشروط والأحكام.
4) اضغط على رمز التحقق وبعد ذلك اضغط على انا لست روبوت.
5) اضغط على تسجيل دخول.
6) سوف يرسل إليك رمز التفعيل على الهاتف ثم قم بعد ذلك بإدخاله في الخانة المخصصة له.
7) اضغط على تحقق.
8) قم بالتوجه للضغط على التحقق من الأهلية.
9) تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق.
10) قم بالضغط على « استعلام».

صرف الدعم:


من ناحية أخرى، سيتم صرف هذا الدعم من البرنامج في اليوم الموافق من 30 نوفمبر 2023م.

ويعتبر هذا البرنامج جزء مهم من جهود الحكومة للوصول للخدمات الإلكترونيه إلى الأفضل، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بشكل جيد.

كما يمكن من خلال هذه الخدمة للأفراد الوصول إلى معلوماتهم بكل أمان وسرية، وليس ذلك فحسب يستطيع أيضا التعرف على الاستفادة والاستحقاقات من الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر وبشكل عام.

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