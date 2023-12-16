السبت، 03 جمادى الثانية 1445 ، 16 ديسمبر 2023

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عاجل.. هل تحصل المؤسسات الصحية على رسوم مقابل طلب الإجازة المرضية؟.. توضيح مهم من "الصحة"

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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تفاعلت وزارة الصحة مع سؤال أحد المستفيدين بشأن حصول المؤسسة الصحية الخاصة على مبلغ مالي للسماح للموظف بإجازة مرضية.

المؤسسة تطلب المال للسماح بالموظف بإجازة:اضافة اعلان

وتساءل المستفيد: "هل يحق للمؤسسة الصحية الخاصة أن تطلب مبلغ مالي للحصول على إجازة مرضية ؟ تفاجأت بعد المراجعة مع مريض بطلب المبلغ المالي".

وأضافت: "بشكل عام لا يتطلب دفع مقابل مالي لإصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة، في حال مخالفة ذلك كرماً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة او الاتصال بالرقم 937 لتصعيد البلاغ".

صرف الإعلانات المقدمة من الهيئات الطبية:


في وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة، أن صرف الإعانات المقدمة من الهيئات الطبية يم بعد التحويل إلى خارج المنطقة.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي "الصحة -937"، "شكل عام تصرف الإعانات والنثريات من قِبل الهيئة الطبية في المنطقة، بعد التحويل لإحدى المنشآت الصحية خارج المنطقة".

ضوابط عملية الصرف


وأضافت "بموجب الضوابط يتم صرف نثريات المرضى الذين تمت الموافقة على طلبات علاجهم خارج المملكة عند وصولهم إلى بلد العلاج، حيث يحصل المريض على نفقات نثرية بقيمة 1500 ريال كنفقات تجهيز وسفر للمريض، وفقا لـ"المدينة".

كما يحصل المرافق على المبلغ ذاته، ويحصل كل من المريض ومرافقه على نثريات يومية بقيمة 300 ريال توقف عند حجز المريض في المستشفى.

وتابعت أنه يتم صرف نثريات المرضى المعالجين داخل المملكة في مستشفيات خارج مكان سكنهم في كل موعد مراجعة للمستشفى يقوم به المريض، كما تصرف نفس النثريات للمرافق في حال وجوده على أنْ لا تُصرف للمرافق في حال شموله بتأمين الإعاشة والسكن.

خطوات التقديم على نثريات المرضى


- يمكن طلب نثريات المرضى عبر موقع عنايتي.
- النقر على أيقونة طلب نفقات نثرية ضمن خدمات المنصة.
- تعبئة بيانات المريض وفق الحقول المحددة.
- الضغط على أيقونة التالي للمتابعة.
- إدخال البيانات الطبية وهي المستشفى المعالج، رقم الملف الطبي.
- تحميل المرفقات المطلوبة بصيغة pdf.
- الضغط على أيقونة حفظ البيانات.
- الاحتفاظ برقم الطلب الظاهر ضمن رسالة تأكيد حفظ البيانات المدخلة.
- وأخيرا يمكن للمريض في وقت لاحق الاستعلام عن حالة الطلب.

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