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عاجل.. التقديم بدأ قبل قليل.. مكافآت شهرية ومزايا أخرى بوزارة المالية "تدريب منتهي بالتوظيف

المالية
وزارة المالية
أ أ
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أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق ‏النسخة الثالثة من برنامج تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين للعام 2024م.اضافة اعلان

تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين:


ويسعى البرنامج ‏إلى تمكين حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية الشابة، عبر تدريبهم ‏وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أناه.

نبذة عن البرنامج:


- يأتي الإعلان عن النسخة الثالثة امتداداً للنجاح الذي تحقق بالنسختين الأولى ‏والثانية من هذا البرنامج، الذي ينطلق من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل ‏منتجة، تحقيقاً لإحدى أهم ركائز رؤية السعودية 2030 المتمثلة في اقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشاب.‏

أهداف البرنامج:


- يهدف البرنامج إلى تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة؛ من خلال تدريبهم لدى وزارة المالية لمدة 12 ‏شهراً تنتهي بتوظيفهم، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم ‏البرنامج بنجاح؛ إضافة إلى منحهم فرصاً مثمرة ومساعدتهم على صقل تجاربهم خلال فترة ‏زمنية مختصرة.‏
- يستقطب البرنامج الكفاءات الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات ممن لم يمضِ على ‏تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، ومن ثم إلحاقهم بدورات تدريبية ‏إلى جانب تدريبهم على رأس العمل في وزارة المالية. ‏

الشروط:


1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون متخصصاً في المالية أو ‏المحاسبة والضرائب.
3- أن يحمل مؤهل البكالوريوس أو الماجستير.
4- التفرغ الكامل والانتظام في الدراسة.
5- ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات.
6- ألا‎ ‎يقل معدل تخرجه عن ‏‏5/4 أو 3/4‏‎.
7- أن يكون حاصلاً على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو 67 في اختبار الستيب أو 466 في ‏اختبار التوفل، إضافةً إلى معادلته للشهادات الخارجية.
8- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية.
9- اجتياز الفحص الطبي.‏

التفاصيل:


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موعد التقديم:


- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/08/15هـ الموافق 2024/02/25م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/08/29هـ الموافق 2024/03/10م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:
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