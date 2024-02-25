عاجل.. التقديم بدأ قبل قليل.. مكافآت شهرية ومزايا أخرى بوزارة المالية "تدريب منتهي بالتوظيف

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أعلنت وزارة المالية
بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق النسخة الثالثة من
برنامج تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين للعام 2024م.
تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين:
ويسعى البرنامج إلى تمكين حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية الشابة، عبر تدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أناه.
نبذة عن البرنامج:
- يأتي الإعلان عن النسخة الثالثة امتداداً للنجاح الذي تحقق بالنسختين الأولى والثانية من هذا البرنامج، الذي ينطلق من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، تحقيقاً لإحدى أهم ركائز رؤية السعودية 2030 المتمثلة في اقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشاب.
أهداف البرنامج:
- يهدف البرنامج إلى تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة؛ من خلال تدريبهم لدى وزارة المالية لمدة 12 شهراً تنتهي بتوظيفهم، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح؛ إضافة إلى منحهم فرصاً مثمرة ومساعدتهم على صقل تجاربهم خلال فترة زمنية مختصرة.
- يستقطب البرنامج الكفاءات الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات ممن لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، ومن ثم إلحاقهم بدورات تدريبية إلى جانب تدريبهم على رأس العمل في وزارة المالية.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون متخصصاً في المالية أو المحاسبة والضرائب.
3- أن يحمل مؤهل البكالوريوس أو الماجستير.
4- التفرغ الكامل والانتظام في الدراسة.
5- ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات.
6- ألا يقل معدل تخرجه عن 5/4 أو 3/4.
7- أن يكون حاصلاً على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو 67 في اختبار الستيب أو 466 في اختبار التوفل، إضافةً إلى معادلته للشهادات الخارجية.
8- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية.
9- اجتياز الفحص الطبي.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/08/15هـ الموافق 2024/02/25م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/08/29هـ الموافق 2024/03/10م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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