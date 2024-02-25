عاجل.. التقديم بدأ قبل قليل.. مكافآت شهرية ومزايا أخرى بوزارة المالية "تدريب منتهي بالتوظيف

أ أ

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق ‏النسخة الثالثة من برنامج تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين للعام 2024م.



تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين:

نبذة عن البرنامج:

أهداف البرنامج:

الشروط:

التفاصيل:

موعد التقديم:

طريقة التقديم:

ويسعى البرنامج ‏إلى تمكين حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية الشابة، عبر تدريبهم ‏وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أناه.- يأتي الإعلان عن النسخة الثالثة امتداداً للنجاح الذي تحقق بالنسختين الأولى ‏والثانية من هذا البرنامج، الذي ينطلق من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل ‏منتجة، تحقيقاً لإحدى أهم ركائز رؤية السعودية 2030 المتمثلة في اقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشاب.‏- يهدف البرنامج إلى تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة؛ من خلال تدريبهم لدى وزارة المالية لمدة 12 ‏شهراً تنتهي بتوظيفهم، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم ‏البرنامج بنجاح؛ إضافة إلى منحهم فرصاً مثمرة ومساعدتهم على صقل تجاربهم خلال فترة ‏زمنية مختصرة.‏- يستقطب البرنامج الكفاءات الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات ممن لم يمضِ على ‏تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، ومن ثم إلحاقهم بدورات تدريبية ‏إلى جانب تدريبهم على رأس العمل في وزارة المالية. ‏1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.2- أن يكون متخصصاً في المالية أو ‏المحاسبة والضرائب.3- أن يحمل مؤهل البكالوريوس أو الماجستير.4- التفرغ الكامل والانتظام في الدراسة.5- ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات.6- ألا‎ ‎يقل معدل تخرجه عن ‏‏5/4 أو 3/4‏‎.7- أن يكون حاصلاً على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو 67 في اختبار الستيب أو 466 في ‏اختبار التوفل، إضافةً إلى معادلته للشهادات الخارجية.8- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية.9- اجتياز الفحص الطبي.‏اضغط- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/08/15هـ الموافق 2024/02/25م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/08/29هـ الموافق 2024/03/10م.- من خلال الرابط التالي:اضغط