مجانًا وعن بُعد.. "المالية" تطرح 8 دورات لكافة الفئات مع شهادة معتمدة

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أعلنت
وزارة المالية، بالتعاون مع منصة دروب، عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية "عن بُعد"
في مسار "المحاسبة المالية"، عبر "برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل
المعرفة"، مع شهادات معتمدة على النحو التالي:
8
دورات لكافة الفئات مع شهادة معتمدة1 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية – "الجزء الأول".
الدورات
المتاحة
2 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية – "الجزء الثاني".
3 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – "الجزء الأول".
4 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – "الجزء الثاني".
5 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – "الجزء الثالث".
6 -إدارة التغيير والتحديات لتحويل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
7 - تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الأصول.
8 - مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
المزايا-
دورات مجانية مستمرة.
- تقام جميع الدورات عن بعد.
- للرجال والنساء من كافة فئات المجتمع.
- شهادات معتمدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.