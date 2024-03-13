مجانًا وعن بُعد.. "المالية" تطرح 8 دورات لكافة الفئات مع شهادة معتمدة

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أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع منصة دروب، عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية "عن بُعد" في مسار "المحاسبة المالية"، عبر "برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة"، مع شهادات معتمدة على النحو التالي:





8 دورات لكافة الفئات مع شهادة معتمدة

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