عاجل.. قبل صرف الدفعة 77.. تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن

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فيما من المنتظر أن يتم إيداع الدفعة 77 من حساب المواطن في الثالث من إبريل، يتساءل المؤهلون عن قيمة الاستحقاق المخصص لشهر إبريل شاملاً الدعم الإضافي.





قيمة استحقاق حساب المواطن



قيمة الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



أهلية حساب المواطن



تعديلات حساب المواطن

