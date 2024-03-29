الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. قبل صرف الدفعة 77.. تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن

رواتب المواطنين
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

فيما من المنتظر أن يتم إيداع الدفعة 77 من حساب المواطن في الثالث من إبريل، يتساءل المؤهلون عن قيمة الاستحقاق المخصص لشهر إبريل شاملاً الدعم الإضافي.اضافة اعلان

قيمة استحقاق حساب المواطن

وتختلف قيمة الاستحقاق من أسرة لأخرى، فيما تتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".


قيمة الدعم الإضافي 

وأعلن حساب المواطن أن الدفعة 77 تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.
وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يناير الماضي، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
وتضمن القرار أيضًا الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.


أهلية حساب المواطن

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

تعديلات حساب المواطن 

وكان حساب المواطن قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

اقرأ أيضا

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن طرح عشرات الوظائف للعمل بعدة مدن

عاجل.. حساب المواطن: هذه الحالة لن تشملها دفعة شهر أبريل

تنبيه مهم من "إيجار" بشأن وسيط عقاري يأخذ عمولة على كل عقد

وظائف شاغرة لدى هيئة المقاولين بعدة تخصصات

عاجل.. بياناته صحيحة في حساب المواطن وشهر مؤهل وآخر غير مؤهل.. ماذا يفعل؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:01 م الجمعة، 01 مارس 2024

عاجل.. تأثير التابع "المستقل" على الوالدين في حساب المواطن.. تتبيه من البرنامج

حساب المواطن 12:29 م الجمعة، 01 مارس 2024

هل يتوقف الدعم عن هؤلاء؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص عقد الإيجار

حساب المواطن 5:01 م الخميس، 29 فبراير 2024

عاجل.. تأثير تحديث البيانات على الأهلية في حساب المواطن.. توضيح من البرنامج

حساب المواطن 9:06 ص الخميس، 29 فبراير 2024

طريقة تسجيل الزوجة الثانية في حساب المواطن للحصول على الدعم