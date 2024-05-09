عاجل.. أكثر من 7500 وظيفة موسمية بقطاع المشاعر المقدسة لكافة المؤهلات

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أعلنت الخطوط الحديدية بالتعاون مع شركة اليمامة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الموسمية لشغل أكثر من (7500 وظيفة) في مشروع إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج للعام 1445هـ على النحو التالي:





عدد الوظائف: أكثر من 7500 وظيفة



الشروط:

نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

