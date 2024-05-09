الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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عاجل.. أكثر من 7500 وظيفة موسمية بقطاع المشاعر المقدسة لكافة المؤهلات

الخطوط الحديدية السعودية سار
أرشيفية
أ أ
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أعلنت الخطوط الحديدية بالتعاون مع شركة اليمامة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الموسمية لشغل أكثر من  (7500 وظيفة) في مشروع إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج للعام 1445هـ على النحو التالي:اضافة اعلان

عدد الوظائف: أكثر من 7500 وظيفة


الشروط:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يشترط مؤهل محدد أو خبرة.
- أن لايقل عمر المتقدم للوظيفه عن 18 سنة.
- يجب اكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الالكتروني.

نبذة عن الشركة:


تأسست مجموعة اليمامة في عام ١٣٧٢هـ (الموافق ١٩٥٢م) بوصفها شركة متعددة المجالات تركز على الوفاء باحتياجات جميع المجالات، واليوم تمثل مجموهة اليمامة علامة تجارية وطنية تحظى باحترام كبير في المملكة العربية السعودية.
الغرض الأساسي للمجموعة هو تحقيق الريادة دومآ في قطاعات الاستثمارات، العقارات، تطوير البنية التحتية، المقاولات العامة، الإنشاءات، أعمال الطرق والجسور والسكك الحديدية، أعمال شبكات المياه والبنية التحتية، الأعمال الميكانيكية، الطاقة والمشاريع الصناعية، البيئة والوقاية الصحية والنظافة التخصصية، إدارة النفايات والتخلص منها، التشغيل والصيانة وإدارة المرافق.
أعمال التشجير وزراعة المسطحات الخضراء والمنتزهات وشبكات الري، شبكات الصرف الصحي، محطات ضخ المياه، محطات الكهرباء الفرعية، صناعة الأخشاب، الصناعات والأعمال الكهروميكانيكية، الصناعات البتروكيماوية، تطوير العقارات والاستثمارات، والخدمات الفنية والصحية، خِدْمَات النفط والغاز، وغيرها الكثير في الأعمال التخصصية.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

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