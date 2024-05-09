الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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برنامج ريف يوضح مدة دراسة الطلب للمستفيدين الجدد

برنامج ريف - ريف
برنامج ريف
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حدد برنامج ريف مدة دراسة الطلب للمستفيدين الجدد الراغبين في الحصول على الدعم للأسر المنتجة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.

برنامج ريف ومدة دراسة الطلباضافة اعلان

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة دراسة الطلب في حالة التقديم في البرنامج للحصول على الدعم.
وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90يوما من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك، نشكر لك تواصلك".

أهداف برنامج ريف:


وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:


حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.
في سياق متصل، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.

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