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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يتوقف الدعم عن هؤلاء؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص عقد الإيجار

حساب المواطن
حساب المواطن
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طرح حساب المواطن، شرطًا بخصوص عقد الإيجار لابد من توافره، لاستيفاء شروط الحصول على الدعم.
وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان سيتوقف حساب المواطن إذا لم يتم الدفع عن طريق العقد الإلكتروني؟، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس":  "في حال وجود عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري المفعول )من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب".

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 دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار" 

وابتداءً من 15 يناير الماضي، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار". 
وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة. ولن يُعتد بعد اليوم بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لايشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة. 
كما بدأت الهيئة في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
0-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 

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