هل يتوقف الدعم عن هؤلاء؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص عقد الإيجار

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طرح حساب المواطن، شرطًا بخصوص عقد الإيجار لابد من توافره، لاستيفاء شروط الحصول على الدعم.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان سيتوقف حساب المواطن إذا لم يتم الدفع عن طريق العقد الإلكتروني؟، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري المفعول )من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب".

في حال وجود عقد ايجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجارموحد (ساري المفعول )من شبكة إيجار بإسم المتقدم بالطلب ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 29, 2024

دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار"



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

