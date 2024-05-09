الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ساعات قليلة.. آخر موعد للتقديم على وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

5ف345ف3
وظائف الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، توفر وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون في عدد من مناطق المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

 وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

1 - صيدلي.
2 - طبيب عام.
3 - فني تمريض.
4 - أخصائي أشعة.
5 - أخصائي مختبر.
6 - أخصائي تمريض.
7 - طبيب نائب أسنان.
8 - أخصائي طب طوارئ.
9 - أخصائي مهماتية صحية.
10 - في مساعد طبيب أسنان.

أماكن العمل

- أبها.
- جازان.
- تبوك.
- الجوف.
- القصيم.
- الرياض.
- جدة.
- عرعر.
- القريات.
- الباحة.
- نجران.
- بيشة.
- الدمام.
- الطائف.
- الأحساء.
- حفر الباطن.
- مكة المكرمة.
- وادي الدواسر.
- المدينة المنورة.
- وغيرها من المدن.

موعد التقديم

- التقديم مُتاح الآن بدأ يوم الخميس بتاريخ 1445/10/16هـ الموافق 2024/04/25م وينتهي التقديم اليوم الخميس بتاريخ 1445/11/01هـ الموافق 2024/05/09م.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

عاجل.. تفاصيل الدفعة 78 - مايو.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن

عاجل.. إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء

3 قنوات.. هل يمكن سداد دفعة الإيجار بالفيزا؟

رواتب وبدل وتأمين.. خطوات التقديم في وظائف "سار" لهؤلاء الخريجين

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص عدم إيداع دفعة مايو لهؤلاء

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة 7:53 ص الأحد، 28 أبريل 2024

بشرى لهؤلاء.. بدء التقديم للخريجين في وظائف الصحة

6غ54654 10:22 ص الخميس، 25 أبريل 2024

بدون خبرة.. وظائف "الداخلية" للخريجين في 19 مدينة بالمملكة

البنك المركزي السعودي -- صورة لموظف ببنك 2:36 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

توظيف مباشر.. البنك المركزي يُعلن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية 2024

SPK5I 11:11 ص الأربعاء، 17 أبريل 2024

بشرى سارة.. أرامكو تطرح وظائف لهؤلاء برواتب وبدلات وتأمين طبي شامل