ساعات قليلة.. آخر موعد للتقديم على وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

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أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، توفر وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون في عدد من مناطق المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية



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موعد التقديم



طريقة التقديم

