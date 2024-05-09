ساعات قليلة.. آخر موعد للتقديم على وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

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أعلنت
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، توفر وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون
في عدد من مناطق المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية1 -
صيدلي.
2 - طبيب عام.
3 - فني تمريض.
4 - أخصائي أشعة.
5 - أخصائي مختبر.
6 - أخصائي تمريض.
7 - طبيب نائب أسنان.
8 - أخصائي طب طوارئ.
9 - أخصائي مهماتية صحية.
10 - في مساعد طبيب أسنان.
أماكن
العمل-
أبها.
- جازان.
- تبوك.
- الجوف.
- القصيم.
- الرياض.
- جدة.
- عرعر.
- القريات.
- الباحة.
- نجران.
- بيشة.
- الدمام.
- الطائف.
- الأحساء.
- حفر الباطن.
- مكة المكرمة.
- وادي الدواسر.
- المدينة المنورة.
- وغيرها من المدن.