عاجل.. فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية

أ أ

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.

ومن هذه القطاعات: "ديوان وزارة الداخلية ـ كلية الملك فهد الأمنية ـ حرس الحدود ـ المركز الوطني للعمليات الأمنية ـ القوات الخاصة للأمن والحماية" والهيئة العليا للأمن الصناعي. اضافة اعلان





الوظائف على رتبة



إدارة القبول والتسجيل



حفظ السجلات الأكاديمية



مواعيد التقديم





طريقة التقديم

