السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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عاجل.. فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.

ومن هذه القطاعات: "ديوان وزارة الداخلية ـ كلية الملك فهد الأمنية ـ حرس الحدود ـ المركز الوطني للعمليات الأمنية ـ القوات الخاصة للأمن والحماية" والهيئة العليا للأمن الصناعي.اضافة اعلان


الوظائف على رتبة

وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول ـ جندي

إدارة القبول والتسجيل

إدارة القبول والتسجيل هي الإدارة المسؤولة مباشرة عن كل ما يتعلق بقبول الطلبة في الكلية، وجميع إجراءات القبول والتسجيل، وحفظ جميع ملفات الطلبة على غرار عمادات القبول والتسجيل بالجامعات السعودية.

حفظ السجلات الأكاديمية

كما تعنى الإدارة بحفظ السجلات الأكاديمية ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة، وتقوم بأداء أعمالها بطرق وأساليب علمية وحديثة تعتمد على التطوير والمتابعة المستمرة لجميع أعمال القبول والتسجيل.

مواعيد التقديم

التقديم خلال الفترة من يوم السبت 11/5/1445هـ حتى يوم الخميس 23/5/1445 هـ.


طريقة التقديم

التقديم عبر منصة "أبشر ـ توظيف" https://jobs.sa  

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