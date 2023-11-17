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بالخطوات.. أسهل طريقة للإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

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خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة ومنها الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية، حيث يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة  من خلال منصة أبشر.اضافة اعلان

طريقة بلاغ فقدان الهوية

وأوضحت أن خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر، تتيح الإبلاغ عن فقدان الهوية، وكذلك الإبلاغ عن فقدان الوثائق الأخرى مثل سجل الأسرة وشهادة الميلاد للمواطن وشهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وأكدت أنه يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر، من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول عبر حسابك في أبشر من هنا.
2 - اختيار خدماتي.
3 – اختيار الأحوال المدنية.
4 - الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة.
6 - تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة للمقيمين

وتمكن خدمة تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين، الأفراد المسجلين في منصة أبشر من تحديث معلومات جوازات للمقيمين أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًا.
ولإتمام تجديد جواز السفر للمقيمين في أبشر للأفراد المرافقين، يجب إتباع الخطوات الآتية:
1 - دخول منصة أبشر من هنا
2 - اختيار خدمات أفراد الأسرة.
3 - اختيار خدمات.
4 - اختيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.
5 - تجديد جواز السفر للعمالة
وللتمكن من تجديد جواز السفر للعمالة المنزلية، يجب إتباع الخطوات الآتية:
دخول منصة أبشر من هنا
1 - اختيار خدمات العمالة.
2 - اختيار خدمات.
3 - اختيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.


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