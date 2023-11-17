بالخطوات.. أسهل طريقة للإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة ومنها الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية، حيث يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال منصة أبشر. اضافة اعلان





طريقة بلاغ فقدان الهوية



خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة



خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة للمقيمين

