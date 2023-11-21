سارع بالتقديم.. موعد وشروط القبول بوظائف كلية الملك فهد الأمنية

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كشفت كلية الملك فهـد الأمنية، بمدينة الرياض، أن التقديم على الوظائف المدنية الأكاديمية "رجال" يبدأ اليوم وحتى الخميس المقبل. اضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة لشغلها بكوادر وطنية مؤهلة عن طريق التعاقد في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:



المراتب



1 - معيد.2 - محاضر.3 - مدرس لغة.4 - أستاذ مساعد.





التخصصات

- اقتصاد- إحصاء- طب شرعي- علم اجتماع- لغة عربية- لغة انجليزية- الرياضيات- بحوث العمليات- علاقات عامة- علوم الحاسب- هندسة الحاسب- الأمن السيبراني- نظم المعلومات- أمن المعلومات- العدالة الجنائية- علوم الأدلة- العلوم الإدارية- العلوم الاجتماعية- تقنية المعلومات- الذكاء الاصطناعي





الشروط العامة



- ألا يكون المتقدم ملتحقاً بوظيفة حكومية.- أن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل الكلية.- ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب لوظيفة معيد عن 28 سنة.- أن تكون الدراسة في جميع المؤهلات العلمية بالانتظام الكلي.- أن تكون جميع المؤهلات الجامعية من جامعات سعودية أو جامعات أخرى معترف بها، مع إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.- ألا يقل التقدير العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جدا على الأقل "إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير".- أن تكون جميع المؤهلات الجامعية امتدادا لتخصص المتقدم في البكالوريوس.- الحصول على درجة 7 في اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) للتعيين في تخصص اللغة الإنجليزية فقط.- ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب لوظيفة محاضر ومدرس لغة عن33 عامًا.- ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات عند التقديم لوظيفة محاضر ومدرس لغة.- ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات عند التقديم لوظيفة معيد.





طريقة التقديم

