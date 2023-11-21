الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. موعد وشروط القبول بوظائف كلية الملك فهد الأمنية

كلية الملك فهد الأمنية
كلية الملك فهد الأمنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت كلية الملك فهـد الأمنية، بمدينة الرياض، أن التقديم على الوظائف المدنية الأكاديمية "رجال" يبدأ اليوم وحتى الخميس المقبل.اضافة اعلان
وأوضحت أن الوظائف متاحة لشغلها بكوادر وطنية مؤهلة عن طريق التعاقد في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

 

المراتب

1 - معيد.
2 - محاضر.
3 - مدرس لغة.
4 - أستاذ مساعد.


التخصصات


- اقتصاد
- إحصاء
- طب شرعي
- علم اجتماع
- لغة عربية
- لغة انجليزية
- الرياضيات
- بحوث العمليات
- علاقات عامة
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- الأمن السيبراني
- نظم المعلومات
- أمن المعلومات
- العدالة الجنائية
- علوم الأدلة
- العلوم الإدارية
- العلوم الاجتماعية
- تقنية المعلومات
- الذكاء الاصطناعي


الشروط العامة

- ألا يكون المتقدم ملتحقاً بوظيفة حكومية.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل الكلية.
- ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب لوظيفة معيد عن 28 سنة.
- أن تكون الدراسة في جميع المؤهلات العلمية بالانتظام الكلي.   
- أن تكون جميع المؤهلات الجامعية من جامعات سعودية أو جامعات أخرى معترف بها، مع إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.
- ألا يقل التقدير العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جدا على الأقل "إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير".
- أن تكون جميع المؤهلات الجامعية امتدادا لتخصص المتقدم في البكالوريوس.
- الحصول على درجة 7 في اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) للتعيين في تخصص اللغة الإنجليزية فقط.
- ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب لوظيفة محاضر ومدرس لغة عن33 عامًا.
- ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات عند التقديم لوظيفة محاضر ومدرس لغة.
- ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات عند التقديم لوظيفة معيد.


طريقة التقديم

يبدأ التقديم الثلاثاء ١٤٤٥/٥/٧هـ من خلال الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس ١٤٤٥/٥/٩هـ



اقرأ أيضا

الخطوط السعودية
1:55 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

راتب وتأمين وسكن.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف شاغرة للخريجين

كلية المسجد النبوي
12:44 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الموعد والشروط.. كلية المسجد النبوي تفتح باب القبول لخريجي المرحلة الثانوية

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:48 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تقترب من 526 مليون ريال

FWm0corXwAAkfqq
11:05 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة تجديد الرخصة المهنية للعاملين في منافذ بيع الذهب والمجوهرات

تنبيه عاجل من سكني بخصوص موعد إيداع الدعم الشهري

لخدمة ضيوف الرحمن.. استمرار العمل على إنهاء طريق السيل الكبير/ الرياض/ الطائف

تنبيه عاجل بخصوص كلمات المرور لمستفيدي حساب المواطن

عاجل.. فرص عمل لحاملي الماجستير والدكتوراة بجامعة الحدود الشمالية.. التقديم اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

كلية الملك فهد الأمنية 10:22 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. موعد التقديم على الوظائف الشاغرة بكلية الملك فهد الأمنية

images 1:00 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. هيئة الزكاة توفر وظائف بعدة تخصصات للعمل بالرياض

وزارة-الطاقة 10:09 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة في مختلف المناطق

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 10:44 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض

اقرأ أيضا

تطبيق-توكلنا-السعودية
1:02 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. إتاحة إمكانية استعراض النتائج الدراسية عبر توكلنا

حساب المواطن
12:54 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن مكافأة الطلاب

طريقة-سداد-حجز-عبر-الخطوط-السعودية
10:23 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

قطار الحرمين 888
7:10 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

معهد سرب يعلن عن بدء التقديم في قيادة قطار المشاعر المقدسة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى