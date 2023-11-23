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الخطوات والشروط.. كيفية استخراج جواز سفر للأطفال

جواز السفر الجديد
اصدار جواز سفر للأطفال
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كشفت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية، عن شروط استخراج جواز السفر داخل المملكة.

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* أهمية استخراج جواز سفر للأطفال

وأوضحت أنه من أجل ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم أثناء السفر، فإن عملية طلب جواز السفر في المملكة تعتبر إحدى العمليات الحاسمة والضرورية التي يجب أن تلتزم بعدد من المتطلبات من خلال معرفة شروط إصدار جواز سفر للأطفال اللازمة والتكلفة الخاصة بذلك.


* شروط إصدار جواز سفر للأطفال
وأكدت أنه حتى يحصل ولي الأمر على جواز سفره، يجب أن يكون لديه عنوان وطني مسجل لدى خدمة البريد .


وأضافت أنه يجوز لكل والد إصدار جواز سفر لأبنائه، مع مراعاة شروط إصدار جواز سفر للأطفال، على الرغم من أن وزارة الداخلية السعودية تقدم هذه الخدمة للأطفال دون سن الثانية عشرة من خلال ما يلي:
1 - أن لا يتجاوز عمر الصغير الثانية عشرة.
2 - إصدار جوازات السفر لمدة أقصاها خمس سنوات.
3 - لا توجد بطاقة هوية وطنية للطفل.
4 - يتم دفع الدفعات اللازمة التي تتوافق مع مدة الصلاحية.
5 - الطفل موجود على الأراضي السعودية.
6 - الطفل ليس لديه جواز سفر.
7 - يجب أن يعيش الطفل.


كم من الوقت يستغرق حصول الأطفال على جواز سفر؟
فيما حددت المديرية أن مدة تجهيز جواز السفر تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أيام وتبدأ فترة المعالجة عند استكمال الطلب إلكترونيًا، لكن لا تتم معالجة جواز السفر إلا بعد دفع جميع المخالفات المرورية من قبل ولي الأمر.

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