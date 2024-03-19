عاجل.. راتبي في العقد 4000 ريال وأتقاضى 1000 فقط.. هل أستحق حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن مقدار الراتب الذي يسجله المستفيد في ملفه للحصول على الدعم من البرنامج.





الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي



يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 18, 2024

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: "راتبي في العقد 4000 ريال وأتقاضى 1000 فقط.. هل أستحق حساب المواطن؟".حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.







خطوات التسجيل في حساب المواطن

- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.







مصير حساب المواطن

