الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

زوجي متوفى وابني الكبير "مستقل"؟.. حساب المواطن يكشف عن مصير الدعم لهذه الأسرة

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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كشف حساب المواطن عن موقف الأسرة التي يسجل أحد الأفراد التابعين فيها نفسه "مستقلاً" في برنامج الدعم.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأرملة تقول: أنا أم، وزوجي متوفى، لدي 6 أبناء، ابني الكبير استقل في 20 من فبراير، وتسأل: هل يؤثر ذلك على صرف الدعم لي ولأبنائي الخمسة الباقين، أم سيتم حذف استحقاق ابني الكبير ويستمر الدعم؟اضافة اعلان
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعًا غير مؤهل في حسابك، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى دون احتسابه".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".


حساب المواطن 

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن:

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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