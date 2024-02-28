زوجي متوفى وابني الكبير "مستقل"؟.. حساب المواطن يكشف عن مصير الدعم لهذه الأسرة

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كشف حساب المواطن عن موقف الأسرة التي يسجل أحد الأفراد التابعين فيها نفسه "مستقلاً" في برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأرملة تقول: أنا أم، وزوجي متوفى، لدي 6 أبناء، ابني الكبير استقل في 20 من فبراير، وتسأل: هل يؤثر ذلك على صرف الدعم لي ولأبنائي الخمسة الباقين، أم سيتم حذف استحقاق ابني الكبير ويستمر الدعم؟

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعًا غير مؤهل في حسابك، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى دون احتسابه".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".





وعليكم السلام ، في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابع غير مؤهل في حسابك ، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى دون احتسابه ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك . February 28, 2024

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

