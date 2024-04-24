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عاجل.. على أي أساس يُحدد مبلغ الدعم لكل أسرة في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحاً مهماً بشأن كيفية تحديد مبلغ الدعم لكل أسرة، حيث يختلف من أسرة لأخرى.

الاستحقاق يختلف من أسرة لأخرى:اضافة اعلان

وأوضح "حساب المواطن" عبر "خدمة المستفيدين" عبر منصة "إكس"، أن الاستحقاق يختلف وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها.
وأشار إلى أن أي مواطن بإمكانه استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط لمعرفة مبلغ الدعم المستحق.. اضغط هنا

نتائج الأهلية:

وفي الشهر الماضي، صدرت نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر إبريل 2024)، وذلك نظرًا لتبكير الإيداع في الثالث من الشهر الجاري، بسبب تزامن الموعد الشهري المحدد للصرف مع عيد الفطر المبارك. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول متى تصدر أهلية مايو؟: "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".

أهلية حساب المواطن

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكنك التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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