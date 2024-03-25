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عاجل.. بعد الحذف .. كيف يمكن التقديم مجددا في حساب المواطن؟

عقد ايجار - الايجار - حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال مواطن، يستفسر عن كيفية التقديم في البرنامج بعد القيام بعملية حذفه.

التقديم في حساب المواطن بعد الحذف:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " كيف احذف حسابي في حساب المواطن ومتى أقدر أقدم مرة ثانية؟".
وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول : " يمكنك حذف الحساب من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار بيانات المستفيد وفي حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوما.. نسعد بخدمتك".

إيداع دفعة أبريل:

وقبل قليل أعلن حساب المواطن عن تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج  لتكون يوم الأربعاء 3 أبريل 2024م.
وأوضح البرنامج أن اعتماد القرار نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

الحصول على دعم المواطن بأثر رجعي:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل شخص، يطالب بالحصول على الدعم بأثر رجعي، بعد أن انقطع عنه حساب المواطن مدة خمسة شهور.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا انقطع عني حساب المواطن 5 شهور وحذفته وقدمت من جديد وأعطوني 530 ونحن خمسه أشخاص.. هل يرجعون إليّ الخصم بأثر رجعي.. أفيدوني مشكورين".
وجاء الرد :" في حال تم حذف الحساب وتقديم طلب جديد سيشملك الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة، ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".

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