عاجل.. في حالة انتهاء عقد الإيجار.. هل يجب الإفصاح عنه وحذفه في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن مدى تأثير عقد الإيجار المنتهي على نزول الدعم الشهري في حساب المواطن.



تأثير عقد الإيجار المنتهي على دعم المواطن:



تأثير القيمة الإيجارية على دعم المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"إذا عقد إيجار منتهي هل يدخل ضمن دخل ويجب حذفه؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" في حال عدم وجود دخل لا يلزمك الإفصاح.. نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين بشكل تفصيلي مع عدة استفسارات من قبل مواطن يستوضح عن مدى تأثير قيمة العقد الإيجارية على الدعم الشهري له ولوالدته في حساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" تم إنشاء عقد إيجار لأمي في عمارتي وحطيت مبلغ الإيجار فالسنه ١٠٠ ريال مقسمة على ١٢ شهرا بمبلغ ٨ ريالات كل شهر .. هل القيمة الإيجارية تمنعني وتمنع الوالدة من التأهيل في حساب المواطن ؟ حيث إنها تسكن في شقه منفصلة في منزلي".وجاء الرد من البرنامج عليه بالقول :" في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج".كما استرسل المستفيد في استفساره قائلا :"في حال تطابق البيانات المفصح عنها يتم التأهيل، حتى لو كان قيمة الإيجار ١٠٠ ريال؟".وأجاب عليه حساب خدمة المستفيدين أيضا قائلا :"في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت" ومصدر الدخل "غير ذلك"وكتابة مصدر الدخل "عوائد عقارية "،وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل".