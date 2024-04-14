عاجل.. هل يؤثر استقدام أكثر من عامل منزلي على حساب المواطن؟

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من بين الأسئلة المتكررة حول استحقاق المواطن، تبرز الاستفسارات حول مدى تأثر الدعم بوجود العمالة المنزلية.

وفي أحدث تساؤل بهذا الصدد، يقول أحد المستفيدين: "أنا أستلم حساب المواطن وعندي عامل منزلي على كفالتي وأرغب في استقدام عامل منزلي آخر هل يوثر على استحقاقي في حساب المواطن أم أُحرم منه؟".

وأوضح البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأن "وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".



وعليكم السلام ، وجود العمالة المنزلية لايؤثر على دعم حساب المواطن،ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك April 13, 2024

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