عاجل.. هل يؤثر استقدام أكثر من عامل منزلي على حساب المواطن؟

من بين الأسئلة المتكررة حول استحقاق المواطن، تبرز الاستفسارات حول مدى تأثر الدعم بوجود العمالة المنزلية.
وفي أحدث تساؤل بهذا الصدد، يقول أحد المستفيدين: "أنا أستلم حساب المواطن وعندي عامل منزلي على كفالتي وأرغب في استقدام عامل منزلي آخر هل يوثر على استحقاقي في حساب المواطن أم أُحرم منه؟".
وأوضح البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأن "وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".
وعليكم السلام ، وجود العمالة المنزلية لايؤثر على دعم حساب المواطن،ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 13, 2024
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
تعديلات حساب المواطن ووفقًا للتعديلات التي أقرها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، فإن الحد الأعلى للدعم يجب ألا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.