عاجل.. توضيح من حساب المواطن حول احتساب التابع الجديد ضمن دفعة مايو

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يلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.

ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.





خطوات إضافة التابع إلى المستفيد الرئيس في حساب المواطن



وعليكم السلام ، لا يلزمك ذلك، و في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10 مارس" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 15, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن



أهلية حساب المواطن

