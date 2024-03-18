عاجل.. شرط صرف المكرمة الملكية.. خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي

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يرتبط استحقاق المكرمة الملكية التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والبالغ إجماليها أكثر من 3 مليارات ريال، بأهلية استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، وهي:





شروط أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

