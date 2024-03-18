موعد صرف الضمان الاجتماعي ومعرفة قيمة الاستحقاق

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".



حياك الله،

يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 17, 2024

وأتاحت الوزارة، معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا ).



لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي ، بإمكانك استخدام حاسبة

الدعم التقديرية



سُعدنا بخدمتك. حياك الله ،لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي ، بإمكانك استخدام حاسبةالدعم التقديرية https://t.co/4zK663IMST سُعدنا بخدمتك. March 17, 2024

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

