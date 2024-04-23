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بالخطوات.. طلب صرف المستحقات التأمينية لأفراد العائلة بعد وفاة صاحب المعاش

الراتب - ريال 0 عملة
أرشيفية
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أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إمكانية التقدم بطلب صرف المستحقات في نظام التأمينات لأفراد العائلة المستحقين بعد وفاة (المشترك/ صاحب المعاش) إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفرع.اضافة اعلان
ويمكن التقدم بالطلب من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة: (من هنا).


خطوات التقدم بالطلب

وفيما يلي خطوات التقدم بالطلب:
- الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- من قائمة الخدمات اختيار خدمات الأفراد.
- اختيار نوع الخدمة "صرف مستحقات أفراد العائلة"، والضغط على أيقونة "تقديم".
- تعبئة النموذج الإلكتروني بالضغط على خيار "تعبئة النموذج".
- التأكيد على الإقرار والضغط على أيقونة إرسال.
- بيانات الورثة من النموذج الإلكتروني يتم استرجاعها آليًا من وزارة العدل. 
- يجب اختيار سبب الاستحقاق لجميع أفراد العائلة عند تعبئة النموذج الإلكتروني.
- يجب أن يكون حساب "الآيبان البنكي" تابعًا للوريث.
  

 معاش الوفاة

- يستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية:
إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.
إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة. 
إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك
- يحسب معاش الوفاة بالنسبة للمشترك المتوفى وهو على رأس العمل بنفس طريقة حساب معاش العجز غير المهني، على ألا يقل عن (1,983.75) ريال.
- في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو (60) شهرًا على الأقل مع إضافة المدة المكملة لـ (120) شهرًا، يتم تأدية قيمتها.

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