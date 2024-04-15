عاجل.. سكني يوضح آلية الاستفادة من منتج القسط الميسر

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أوضحت منصة سكني تفاصيل وآلية الاستفادة من منتج القسط الميسر للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من سكني، عبر حسابها العناية بالمستفيدين، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية الاستفادة من منتج القسط الميسر.



سكني والاستفادة من القسط الميسر



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