متى يتم الإعلان عن منح الأراضي المجانية؟ سكني يجيب

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الدعم السكني والإعلان عن منج الأراضي المجانية في الخرج.

جاء ذلك في رد من سكني، على سؤال مستفيد قال فيه : "متى يفتح الحجز بالخرج على الأراضي المجانية؟".



منح الأراضي المجانية:

وأجاب سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين | سكني، بقوله: "مرحبا.. يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع".وأضاف سكني: "في حال أصبحت متاحة يمكنك الحجز في المخطط المناسب لك من خلال حسابك، يرجى تحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصلك كل ماهو جديد".

وحدات الإسكان التنموي:

وكان الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي عبد العزيز الكريديس، قد أوضح أنه تم توفير 1700 وحدة سكنية خلال 10 أيام منذ بداية شهر رمضان حتى الآن، وهدفنا الوصول إلى 10 آلاف وحدة للأسر الأشد حاجة .وأكد لـ"الإخبارية": "أنه يتم توفير الوحدات السكنية بدعم ومشاركة من أصحاب السمو أمراء المناطق وأمناء الأمانات في كل منطقة.وأضاف الكريديس "الحملة مستمرة وكل يوم نشهد أرقاما أكبر بدعم الجميع من الأفراد ورجال الأعمال والمقتدرين ".

إنجازات الجمعيات الخيرية في تبوك



من جهته، سلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، 292 وحدة من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين بالمنطقة.يأتي ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة "يوم البر".ويهدف اللقاء إلى التكامل والتعاون بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة وإيجاد وسائل الاستثمار وتنميتها بما يضمن الأداء الأمثل لتلك الجمعيات ووصول خدماتها للمستحقين.وسيشمل اللقاء عرضًا مرئيًا لإنجازات الجمعيات الخيرية بالمنطقة خلال العام المنصرم.كما سيتضمن اللقاء عرض النتائج الأولية لدراسة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد، وعرضًا لعدد من المبادرات لجهات مختلفة.تأتي تأكيدًا لحرص سموه المستمر للارتقاء ببرامج ومناشط الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين، إيمانًا من سموه بالدور الفاعل للجمعيات في تنمية المجتمع، كما سيتضمن اللقاء تكريم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء في دورتها الثانية.