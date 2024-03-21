عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري بشأن الحصول على "إخلاء طرف" لمتوفي

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن كيفية الحصول على "إخلاء طرف" لمتوفي.
إخلاء طرف لمتوفي في الصندوق العقاري:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أريد خطاب إفادة، أنا وكيل لورثة عن متوفي كيف الطريقة؟".
وجاء الرد على ستفساره بالقول :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. بإمكانك الحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك الزملاء إن شاء الله" .
فك رهن المتوفي في الصندوق العقاري:أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية فك رهن المتوفي.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه : "عند مراجعة الفرع إيش المطلوب لفك رهن لمتوفي.. وهل يلزم وكالة؟ ".
وجاء الرد بالقول : "عزيزي المستفيد.. بإمكان الوكيل الشرعي مع إحضار ما يثبت الوكالة , زيارتنا لفرع صندوق التنمية العقارية وبنخدمك إن شاء الله".
إسقاط القرض عن منزل المتوفية في الصندوق العقاري:كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن مدى إمكانية إسقاط القرض عن منزل صاحبتها متوفية.
وكانت أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم و رحمة الله.. عندي استفسار بخصوص بيت باسم متوفية والبيت عليه قرض عقاري.. هل القرض يسقط عنها لأنها توفيت.. و شكرا".
وجاء الرد :" عزيزي المستفيد يلزم سداد الأقساط المتأخرة ما قبل تاريخ الوفاة لاستكمال إجراءات طلب الإعفاء.. سعدنا بتواصلك".