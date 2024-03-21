عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري بشأن الحصول على "إخلاء طرف" لمتوفي

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن كيفية الحصول على "إخلاء طرف" لمتوفي.



إخلاء طرف لمتوفي في الصندوق العقاري:



فك رهن المتوفي في الصندوق العقاري:



إسقاط القرض عن منزل المتوفية في الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أريد خطاب إفادة، أنا وكيل لورثة عن متوفي كيف الطريقة؟".وجاء الرد على ستفساره بالقول :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. بإمكانك الحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك الزملاء إن شاء الله" .أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية فك رهن المتوفي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه : "عند مراجعة الفرع إيش المطلوب لفك رهن لمتوفي.. وهل يلزم وكالة؟ ".وجاء الرد بالقول : "عزيزي المستفيد.. بإمكان الوكيل الشرعي مع إحضار ما يثبت الوكالة , زيارتنا لفرع صندوق التنمية العقارية وبنخدمك إن شاء الله".كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن مدى إمكانية إسقاط القرض عن منزل صاحبتها متوفية.وكانت أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم و رحمة الله.. عندي استفسار بخصوص بيت باسم متوفية والبيت عليه قرض عقاري.. هل القرض يسقط عنها لأنها توفيت.. و شكرا".وجاء الرد :" عزيزي المستفيد يلزم سداد الأقساط المتأخرة ما قبل تاريخ الوفاة لاستكمال إجراءات طلب الإعفاء.. سعدنا بتواصلك".