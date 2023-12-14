عاجل.. خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامل وشروط الدعم

أ أ

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من برامج الدعم والمساعدة للأشخاص المحتاجين وفقا لاحتياجاتهم، ومن ضمن تلك البرامج برنامج التأهيل الشامل والذي يراعي فئات الإعاقات وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم دعم ثابت لهم. اضافة اعلان





برنامج التأهيل الشامل



خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامل



شروط المطلوبة للحصول على دعم التأهيل الشامل



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة





ويعد برنامج التأهيل الشامل من أهم البرامج التي تقدم من خلال الوزارة وذلك وفقا لشروط محددة لابد من توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعمهناك مجموعة من الخطوات التي لابد من اتباعها حصل على دعم برنامج التأهيل الشامل المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية.أولا يقوم الشخص بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك عن طريق الحساب الشخصي له بتسجيل الاسم ورقم المرور.ثم يقوم بعد الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة ويقوم بالضغط على بوابة برنامج التأهيل الشامل.سوف يتم طلب إدخال مجموعة من البيانات من الشخص، وذلك للتأكد من أنه يستحق الحصول على الدعم مع إرفاق الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة هذه البيانات.بعد إتمام إدخال كافة البيانات المطلوبة، يقوم الشخص بالضغط على أيقونة التقديم، وسوف تصل رسالة على هاتفه تؤكد له عملية الاشتراك.وبعد ذلك يتم متابعة موقع الوزارة للتأكد من قبول الحصول على دعم أو رفضه، مع توضيح سبب الرفض.وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط لكي يتم منح دعم التأهيل الشامل للأشخاص المستحقين.لابد على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.يتم منح ذلك الدعم أيضا للأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف درجة إعاقتهم، وهذا شرط أساسي للحصول على ذلك الدعم.ألا يكون للشخص المتقدم أي مصدر دخل للإنفاق على نفسه ولا يتجاوز ذلك الدخل أكثر من 400 ريال.