السبت، 25 جمادى الأولى 1445 ، 09 ديسمبر 2023

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طريقة تحديث التخصص في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية 1445

هيئة تقويم التعليم والتدريب
الرخصة المهنية
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يعد اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية أحد الاختبارات التي يوفرها مركز قياس في المملكة، ويعمل على قياس خبرة المعلم، وحصيلته العلمية للتأكد من كفاءة المتقدم على الوظائف.اضافة اعلان

التسجيل في الاختبار يتم عبر النقاط التالية:


1- الدخول إلى موقع قياس “من هنا“.
2- الضغط على أيقونة الاختبارات أسفل الصفحة الرئيسية.
3- ثم الضغط على اختبار التخصص.
4- تسجيل الدخول من خلال حساب في أبشر.
5- يجب عمل التوثيق عبر الرمز المرسل عبر الهاتف.
6- النقر على أيقونة الاختبارات.
7- يجب الضغط على سجل الآن.
8- لا بد من التأكد من بيانات المستخدم.
9- النقر على تعديل.
10- الاطلاع على التعليمات ومن ثم الموافقة عليها.
11- النقر على متابعة.
12- تعبئة البيانات الإضافية المطلوبة ثم الضغط التالي.
13- لا بد من حجز موعد ومقر الاختبار.
14- مراجعة بيانات الاختبار ثم الضغط على الموافقة.
15- ثم النقر على التالي.
16- اختيار طريقة دفع رسوم الاختبار.
17- يجب القيام بعملية الدفع، للانتهاء من التسجيل.
18- يتم استلام رسالة نصية عبر الهاتف ، تفيد برقم المقعد قبل موعد الاختبار بـ 48 ساعة.


شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين


يفرض مركز التدريب والتقويم قياس العديد من الشروط التي يجب توافرها لكي يحق للمعلم والمعلمة خوض اختبار الرخصة المهنية والتي تتضح  فيما يلي:
أن يكون المعلم/ المعلمة سعودي الجنسية.
أن يكون المعلم حامل لشهادة البكالوريوس كحد أدنى في احدى التخصصات الدراسية المتاحة.
إصدار الرخصة عبر نظام الرخص المهنية.
اجتياز الاختبار العام والتخصص.
أن يسجل المعلم/ المعلمة من خلال الموقع الخاص بهيئة تقويم تدريب والتعليم بشكل إلكتروني.
تسديد مبلغ الرسوم الخاصة بالاختبار.

إثبات دخول اختبار الرخصة المهنية:


يجب التنويه إلى أن هناك العديد من الأوراق التي يجب إحضارها وقت خوض اختبار الرخصة المهنية والتي تتضح فيما يلي:

- نسخة من هوية الإقامة للمقيم.
- الصورة الأصلية من جواز السفر.
- نسخة من دفتر العائلة.
- الصورة الأصلية الهوية الوطنية أو الإقامة.
- الأصل من رخصة القيادة.
- البطاقة الجامعية التي تحمل الصورة الجامعية ورقم السجل المدني بشرط ألا تكون منتهية الصلاحية لمدة لا تزيد الـ 3 سنوات.

الفئة المستهدفة في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية


يوجد العديد من الفئات المستحقة لخوض اختبار الرخصة المهنية والتي تتمثل في الآتي:

1- المعلمين والمعلمات الراغبين في ممارسة مهنة التدريس في المدارس.

2- المعلمين والمعلمات الذين يعملون حاليًا في الوظائف التعليمية.

3- المعلمين والمعلمات الذين لديهم رغبة في ممارسة في القطاعين العام والخاص.

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  طريقة تحديث التخصص في الرخصة المهنية للمعلمين



- الذهاب إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- الضغط على تسجيل الدخول وكتابة البيانات الشخصية للمعلم.
- النقر على (دعم الرخص المهنية).
- تدوين البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمعلم.
- النقر على (الطلب) أسفل الصفحة.
- استكمال باقي إجراءات التقديم.
- تقديم مرفق صورة للسجل الأكاديمي.
- إرفاق شهادة التخرج.
- تدوين الوصف.
- أخيرًا النقر على (حفظ).

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