طريقة تحديث التخصص في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية 1445

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يعد اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية أحد الاختبارات التي يوفرها مركز قياس في المملكة، ويعمل على قياس خبرة المعلم، وحصيلته العلمية للتأكد من كفاءة المتقدم على الوظائف. اضافة اعلان





التسجيل في الاختبار يتم عبر النقاط التالية:



شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين



إثبات دخول اختبار الرخصة المهنية:





الفئة المستهدفة في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية





طريقة تحديث التخصص في الرخصة المهنية للمعلمين

