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عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن إجراءات دخول عاملة منزلية

الجوازات
الجوازات
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تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤل أحد المستفيدين بشأن إجراءات دخول العاملة المنزلية لمملكة البحرين مع كفيلها.

إجراءات دخول العاملة المنزليةاضافة اعلان


وقال المستفيد: "بعد إذنكم حبيت أعرف إجراءات دخول العاملة المنزلية لمملكة البحرين مع كفيلها".

وأضافت الجوازات: "بإمكان المقيم السفر ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية وهوية مقيم سارية ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد".


إصدار جواز السفر:


في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن مدة إصدار جواز السفر الجديد.

وقال المستفيد: "خلال كم يوم يصدر جواز السفر جديد دفعت الرسوم والوضع لازال تحت قيد الإجراء".

وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "تم إيصال جواز السفر خلال 7 أيام عمل من تاريخ إتمام الإجراء".

غرامة تأخير :


في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم.

هوية مقيم:


وأوضحت أنه يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.

وأضافت: يشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال.

إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

في وقت سابق، أتاحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الكترونيًا توفيراً للوقت والمجهود على المقيمين بالمملكة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين


ويمكن اتباع خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين عبر منصة أبشر، كما هو موضح أدناه لتمديد التأشيرة إلكترونيا:

- الدخول على منصة أبشر، وتسجيل الدخول كمستخدم.

- ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة

- أخيرا اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

- يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بتأشيرة الزيارة.

  أيضا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد 6 أشهر أي ما يعادل 180 يوما، ويستثنى من ذلك أصحاب الجنسية السورية.

تكون فترة التمديد هي نفسها مدة التأشيرة الأساسية.

الشخص الذي يمكنه تقديم طلب تمديد التأشيرة هو صاحب الزيارة فقط.

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