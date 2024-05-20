الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي بالرياض للبكالوريوس فأعلى

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المجلس الصحي بالرياض
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أعلن المجلس الصحي بالرياض، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفيةاضافة اعلان


- أخصائي عقود - إدارة المشتريات.
- رئيس وحدة النظام الصحي واستدامته.

التخصصات المطلوبة


- قانون
- اقتصاد
- محاسبة
- إدارة مالية
- إدارة الأعمال
- إدارة التموين
- الصحة العامة
- العلوم الصحية
- الأنظمة الصحية
- السياسات الصحية
- الاقتصاديات الصحية
- إدارة سلاسل الإمداد
- أو ما يعادلهم.

نبذة عن المجلس

والمجلس الصحي السعودي تكوّن عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء السعودي بهدف التنسيق بين الجهات الصحية السعودية من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة.

يعتمد المجلس نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها.

طريقة التقديم


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط، (اضغط هنا)

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