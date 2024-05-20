رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي بالرياض للبكالوريوس فأعلى

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أعلن المجلس الصحي بالرياض، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:





المسميات الوظيفية



التخصصات المطلوبة



نبذة عن المجلس



- أخصائي عقود - إدارة المشتريات.- رئيس وحدة النظام الصحي واستدامته.- قانون- اقتصاد- محاسبة- إدارة مالية- إدارة الأعمال- إدارة التموين- الصحة العامة- العلوم الصحية- الأنظمة الصحية- السياسات الصحية- الاقتصاديات الصحية- إدارة سلاسل الإمداد- أو ما يعادلهم.والمجلس الصحي السعودي تكوّن عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء السعودي بهدف التنسيق بين الجهات الصحية السعودية من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة.

يعتمد المجلس نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها.





طريقة التقديم

