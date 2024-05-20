عاجل.. ما مقدار الحد الأدنى والأعلى لدعم الأسرة في حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

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حدد حساب المواطن، مقدار الحد الأعلى لدعم الأسرة في برنامج الدعم.

ووفقًا له، تختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها على أن لا يتجاوز إجمالي دخلها أكثر من 20 ألف ريال.

ويمكنك التحقق من مبلغ الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا).





الحاسبة التقديرية لحساب المواطن



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

