الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. ما مقدار الحد الأدنى والأعلى لدعم الأسرة في حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حدد حساب المواطن، مقدار الحد الأعلى لدعم الأسرة في برنامج الدعم.
ووفقًا له، تختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها على أن لا يتجاوز إجمالي دخلها أكثر من 20 ألف ريال.اضافة اعلان
ويمكنك التحقق من مبلغ الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا).

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

وتتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".


أهلية حساب المواطن

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وذلك أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

عاجل.. راتب 12000 ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف للخريجين بعدة جهات حكومية

تنبيه عاجل بخصوص أهلية حساب المواطن لشهر يونيو

سارع بالتقديم.. 59 وظيفة أكاديمية في جامعة أم القرى

للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

هل سيتم منع تأشيرات الزيارة العائلية من دخول مطار المدينة؟ الجوازات تجيب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 4:54 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

مؤهل في حساب المواطن وعليّ إيقاف خدمات ويرفضون تنشيط حسابي؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن - ريال 9:20 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

عاجل.. آخر يوم للتسجيل في حساب المواطن.. البرنامج يرد

حساب المواطن - ريال 3:29 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

عاجل.. متى تصدر أهلية حساب المواطن لشهر مايو؟ رد من البرنامج

حساب المواطن - ريال - الراتب 10:14 ص الثلاثاء، 23 أبريل 2024

عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص العمالة المنزلية.. التفاصيل