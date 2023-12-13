الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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"الأحوال المدنية" تحصد 3 جوائز في ملتقى أبشر 2023 .. تعرف عليها

ابشر - الاحوال المدنية - تجديد الهوية
الأحوال المدنية
أ أ
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حصدت الأحوال المدنية 3 جوائز في الخدمة الأكثر تأثيرا والخدمة الإبداعية والخدمة المستدامة في ملتقى أبشر 2023.

والجوائز الثلاثة هي:اضافة اعلان


1 - جائزة الخدمة الإبداعية عن خدمات بطاقة الهوية الوطنية.

2 - جائزة الخدمة الأكثر تأثيرا عن خدمة إصدار شهادة الميلاد.

3- جائزة الخدمة المستدامة عن خدمتي بياناتي المطورة والتحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية.

خطوات الاستفادة من  خدمة تفعيل الهوية الوطنية 


في وقت سابق، كشفت الأحوال المدنية عن خطوات الاستفادة من  خدمة تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر.

خطوات الاستفادة من الخدمة:

1- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختر خدمات.

2- اختر تبويب خدماتي.

3- اختر الأحوال المدنية.

4- اختر خدمات الهوية الوطنية.

5- اختر تفعيل الهوية الوطنية.

في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد بشأن آلية تفعيل الهوية الوطنية.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها، نسعد بخدمتك".


وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر" بعد تجديدها.


إصدار بدل فاقد للهوية على منصة أبشر
وأضافت أنه يمكن الآن وبكل سهولة، إصدار بدل فاقد للهوية بشكل إلكتروني من منصة أبشر، عبر الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2 - اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 - اختيار الأحوال المدنية.
4 - اختيار خدمة الهوية الوطنية.
5 - اختبار طلب هوية بدل فاقد.


كيف تتحقق من صلاحية هويتك عبر أبشر؟

كما توفر منصة أبشر خدمة التحقق من الهوية، التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية إلكترونيًا.


الحصول على خدمات عبر "أبشر"

وتعد هذه من أكثر الخدمات التي يقبل عليها المواطنون من ضمن الخدمات المتعددة التي تقدمها وتتيحها منصة أبشر، حيث يمكن الحصول عليها كالآتي:
1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2 - كتابة "التحقق من صلاحية الهوية" للوصول إليها مباشرة.
3 - البيانات المطلوبة لتنفيذ الخدمة
4 - رقم الهوية.
5 - الرمز المرئي.
6 - رقم النسخة.




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