عاجل.. توكلنا: 4 مميزات لخدمة استعراض بطاقة المتقاعد لعملاء التأمينات

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كشف تطبيق توكلنا عن مزايا خدمة استعراض بطاقة المتقاعد لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.





وأضاف: تتيح للمستخدم استعراض بطاقة تقاعده من خلال خدمة "بطاقاتي" في "توكلنا خدمات" للاطلاع عليها والاستفادة منها





الفئة المستهدفة





المواطنون المتقاعدون المسجلون في "توكلنا خدمات"









مميزاتها









1- سهولة مشاركتها،وتفضيلها، ونسخها





2- إمكانية عرضها باللغة العربية والإنجليزية





3- القدرة على إخفاء البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها





4- إمكانية فتح البطاقة وتكبيرها









طريقة الاستفادة منها;







1- تسجيل الدخول في "توكلنا خدمات ".





2- الضغط على أيقونة "معلوماتي" في الشريط أسفل الصفحة.





3- الدخول إلى "بطاقاتي"









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4- من قائمة وثائق العمل يستعرض المستخدم "بطاقة المتقاعد"

في وقت سابق، أكد تطبيق توكلنا، أهمية التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار ، في حال وجود مشكلة في التعامل مع الوثائق أو عدم ظهور بعض البيانات.





تحديث تطبيق توكلنا





جاء ذلك في رد من توكلنا، عبر حساب خدمة المستفيدين، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد شكا بسبب عدم ظهور الوثائق الخاصة بتأمين المركبات.





وأجاب تطبيق توكلنا، بقوله: "نأمل التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية-تحديث البيانات أسفل الصفحة.. سُعدنا بتواصلك.".

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وفي وقت سابق، أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل آلية وطريقة تغيير رقم الجوال للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من توكلنا، على استفسار مستفيد استفسر بشأن طريقة تغيير الجوال في توكلنا.





تغيير الجوال في توكلنا





وأجاب التطبيق بقوله : "يتطلب تغيير رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا تغييره أولاً في منصة أبشر ومن ثم تحديثه في تطبيق توكلنا من خلال:

- صفحة تسجيل الدخول

- تحديث رقم الجوال أسفل الصفحة.





بداية إصدار تطبيق توكلنا





وأطلقت "سدايا" تطبيق "توكلنا" لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، حيث استهدف التطبيق في بدايته المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد؛ مما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وخلال مرحلة العودة بحذر ورفع إجراءات المنع؛ أطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تُسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.

واقتصر التطبيق بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة على الخدمات المتعلقة بالجائحة من إثبات الحالة الصحية للمُستخدمين والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.





ويقدم "توكلنا خدمات" أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد، ويشتمل التطبيق، الذي يُعد أحد المنتجات النوعية لمنظومة توكلنا، على خدمة استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، والتي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها من الخدمات.