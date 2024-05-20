بخطوات سهلة.. المرور يتيح خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر

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كشفت الإدارة العامة للمرور، أن خدمة نقل اللوحات متاحة عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن الخدمة تُمكن المستفيد من طلب تبديل لوحات المركبة بين مركباته التي يملكها أو استبدال اللوحة مع لوحة أخرى لمركبة يملكها مالك آخر واستعراض تفاصيل الطلبات السابقة، وذلك باتباع بعض الخطوات.





خطوات نقل لوحات المركبات إلكترونيًا



شروط نقل لوحات المركبات إلكترونيًا



نقل ملكية المركبة من شركة لفرد



1 - الدخول على منصة أبشر.2 - اختر المركبات.3 – اختيار "خدمات".3 - اختر إدارة المركبات4 - نقل اللوحات.1 - تقديم الطلب.2 - عدم وجود مخالفات.3 - تغيير لوحة المركبة.4 - سريان رخصة السير للمركبتين.5 - أن يكون الطرفان مالكين للمركبتين.6 - توافر تأمين فعال على المركبتين.7 - توافر فحص دوري سار للمركبتين.8 - وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر.9 - تسديد رسوم الخدمة الحكومية للمركبتين من خلال سداد المركبات.كما أتاحت "المرور"، خدمة نقل ملكية المركبة من شركة لفرد عبر منصة أبشر أعمال دون الحاجة إلى مراجعة مقاره، وذلك في حال استيفاء الشروط التالية:- الفحص الدوري.- سريان رخصة السير.- حالة المركبة سليمة.- التأكد من عدم وجود ملاحظات.- الكشف على المركبة ومطابقتها مع بيانات رخصة السير.