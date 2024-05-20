هل يؤثر التسجيل في الضمان الاجتماعي على مستحقات المستفيد في نظام التأمينات؟

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قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على مستحقات المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية".

وأضافت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "وفيما يخص التأثير على الضمان الاجتماعي يمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي للاختصاص وإفادتك".



حياك الله،

التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على مستحقات المستفيد في نظام التأمينات

الاجتماعية ، وفيما يخص التأثير على الضمان الاجتماعي يمكنك التواصل مع الضمان

الاجتماعي للاختصاص وإفادتك .

نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) May 20, 2024

المشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية



والمشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية هم:- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر، أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها, ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.ـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.