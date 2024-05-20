الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يؤثر التسجيل في الضمان الاجتماعي على مستحقات المستفيد في نظام التأمينات؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على مستحقات المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية".اضافة اعلان
وأضافت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "وفيما يخص التأثير على الضمان الاجتماعي يمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي للاختصاص وإفادتك".


المشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية

والمشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية هم:
 - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر،  أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها, ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه. 
- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
ـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.

اقرأ أيضا

تحذير عاجل.. "الزكاة والضريبة": هذه الرسالة لا علاقة لنا بها

بشرى لهؤلاء.. وظائف في أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط

عاجل.. راتب 12000 ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف للخريجين بعدة جهات حكومية

تنبيه عاجل بخصوص أهلية حساب المواطن لشهر يونيو

سارع بالتقديم.. 59 وظيفة أكاديمية في جامعة أم القرى

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 12:58 م الأربعاء، 08 مايو 2024

سجلت في التأمينات هل يتوقف الضمان الاجتماعي للوالدة وإخوتي؟

حساب المواطن - ريال - الراتب 12:14 ص السبت، 04 مايو 2024

عاجل.. هل تفتقد لشرط الاستحقاق؟.. في هذه الحالة إيقاف المعاش عن الوريث

معاش الضمان الاجتماعي 4:50 م الخميس، 02 مايو 2024

جمع الزوجة بين معاش زوجها المتوفى وأجرها؟.. توضيح من التأمينات

الراتب 5:06 م الأربعاء، 01 مايو 2024

عاجل.. بعد تعديل موعد صرف الرواتب.. جدل حول "الأيام الخمسة" والتأمينات ترد