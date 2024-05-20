خطوات الاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض على نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 هـ، لمدة ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.





خطوات تقديم الاعتراض عبر نظام نور



التقديم على النقل الداخلي للمعلمين



خطوات الاستعلام عبر نظام نور



نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات



- تسجيل الدخول إلى نظام نور.- الانتقال إلى صفحة نتائج النقل وتحديد النتيجة المرغوب في الاعتراض عليها.- الضغط على زر "طلب اعتراض" واتباع التعليمات المُقدمة على الشاشة.- إرفاق المسببات المناسبة للاعتراض مع أدلة تدعم موقفك، مثل شهادات أو مستندات رسمية.- سيتم معالجة الطلب من قبل فريق مختص لمراجعة البيانات المقدمة.واستمر التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج "نور"، خلال الفترة ما بين 12/10/1445هـ إلى 16/10/1445هـ.واعتمدت وزارة التعليم، مجموعة من المعايير في عملية النقل، على أن تكون أولوية النقل على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل في نظام نور.وتبدأ المفاضلة بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر، ويُرصَد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ إلى 9/ 10/ 1445هـ.وعند التساوي في المفاضلة تكون المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان المعتمدة وهي: الغياب، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق.يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتائجهم عبر نظام "نور" الإلكتروني، كالآتي:1- تسجيل الدخول إلى بوابة نظام نور الإلكتروني.2- من القائمة الرئيسة، اختيار "خدمات شؤون المعلمين".3- تحديد الخيار "الاستعلام عن حركة النقل الداخلي".4- إدخال رقم المعلم أو المعلمة الذي تبحث عنه.5- سيظهر لك نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلم أو المعلمة المدخل.6- ضرورة التأكد من صحة رقم المعلم أو المعلمة المدخل قبل الضغط على "بحث".وفيما يلي إدارات التعليم التي أعلنت نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات؛ حتى الآن:- مكة المكرمة.- جازان.- الأحساء.- صبيا.- الجوف.- القنفذة.- عفيف.- الزلفي.- شرورة.- المخواة.- الغاط.- وادي الدواسر.- الأفلاج.- الباحة.- الطائف.- القويعية.- المدينة المنورة.- شقراء.- القريات.- الحدود الشمالية.- الرياض.- الشرقية.- ينبع.- تبوك.- نجران.- المهد.- الدوادمي.- المجمعة.