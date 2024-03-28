عاجل.. خطوات الاعتراض على أهلية الدورة 28 من الضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد خطوات الاعتراض على أهلية الدورة 28 من الضمان الاجتماعي التي صدرت أمس.





خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



وفي ردها على استفسار لأحد المتابعين غير المؤهلين عبر حسابها في منصة "إكس"، أبرزت الوزارة خطوات تقديم الاعتراض على النحو التالي:-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا ).-برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراض.



يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية :

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

-تسليم الاعتراض



،، شاكرين لك حياك الله،يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U -برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراض،، شاكرين لك March 28, 2024

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

