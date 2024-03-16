عاجل.. هل السجل التجاري لأحد التابعين يوثر على استحقاق الضمان المطور؟

أ أ
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الحصول على سجل تجاري أو وظيفة أو تسجيل بالتأمينات لا يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي ما لم يتم تجاوز الحد المانع.
جاء ذلك ردًا على استفسار لإحدى المتابعين: "هل السجل التجاري لأحد التابعين يوثر على استحقاق الضمان المطور؟".
الحد المانع من الضمان الاجتماعي المطوروأضافت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، ويتم دراسة الاستحقاق لجميع أفراد الأسرة، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على سجل تجاري أو وظيفة أو التسجيل بالتأمينات عند دراسة نتيجة الأهلية، بشرط ألا يتجاوز العائد الحد المانع للصرف".
وعليكم السلام حياك الله منى— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 15, 2024
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش ويتم دراسة الاستحقاق لجميع افراد الاسرة وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على سجل تجاري او وظيفة او تسجيل بالتأمينات عند دراسة نتيجة الاهلية, (cont) https://t.co/47fDaZ5vJv
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعييمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.