عاجل.. هل السجل التجاري لأحد التابعين يوثر على استحقاق الضمان المطور؟

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الحصول على سجل تجاري أو وظيفة أو تسجيل بالتأمينات لا يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي ما لم يتم تجاوز الحد المانع.

جاء ذلك ردًا على استفسار لإحدى المتابعين: "هل السجل التجاري لأحد التابعين يوثر على استحقاق الضمان المطور؟".





الحد المانع من الضمان الاجتماعي المطور







يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش ويتم دراسة الاستحقاق لجميع افراد الاسرة وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على سجل تجاري او وظيفة او تسجيل بالتأمينات عند دراسة نتيجة الاهلية, (cont) وعليكم السلام حياك الله منىيعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش ويتم دراسة الاستحقاق لجميع افراد الاسرة وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على سجل تجاري او وظيفة او تسجيل بالتأمينات عند دراسة نتيجة الاهلية, (cont) https://t.co/47fDaZ5vJv March 15, 2024

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

