عاجل.. خدمة نقل الموظفين من منشأة لأخرى.. الخطوات والشروط

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في 13 من مارس الجاري، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق خدمة النقل الوظيفي، بين الجهات الحكومية عبر منصة "مسار".

وتقدم "مسار" وهي منصة وطنية، حزمة من الخدمات الإلكترونية الداعمة والمساندة للجهات الحكومية لتطوير مواردها البشرية بهدف صقل قدرات الموظف الحكومي وتنميتها.

كما تُسهّل عملية الربط بين الجهات الحكومية؛ حيث تتيح لمختص الموارد البشرية في تلك الجهات إدارة عمليات النقل، كما تتيح للموظفين الاطلاع على إعلانات النقل والتقديم عليها.





خدمة النقل الوظيفي



خطوات الاستفادة من خدمة النقل الوظيفي



شروط الاستفادة من خدمة النقل الوظيفي

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تشمل:النقل المباشرنقل مباشرةٍ بترقيةنقلًا بالإعلاننقلًا بالإعلان بترقية.وتتيح الخدمة للموظفين الذين يشغلون مهنًا على سلم الموظفين العام في الجهات الحكومية الاطلاع على إعلانات النقل والتقدم إليها بعد استيفاء الشروط والضوابط المحكومة لعمليات النقل وتتيح لمختص الموارد البشرية في تلك الجهات إدارة عمليات النقل.- تسجيل الدخول لحساب المنشأة.- اختار خدمة نقل خدمات موظف من الخدمات الإلكترونية.- اختار خدمة نقل موظف من صاحب عمل آخر.- اختار المنشأة المراد نقل العامل إليها.- إضافة بيانات العمالة المراد نقل خدمتهم إلى منشآتك.- إضافة عقد عمل لكل عامل.الشروط والمتطلبات العامة على مستوى المنشأة:- سريان السجل التجاري.- أن تكون حالة المنشأة قائمة.- سريان رخص العمل في جميع منشآت الرقم الموحد.- الالتزام بحماية الأجور.- جميع الكيانات الأخرى تحت الرقم الموحد في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل أو الأخضر صغير جدًا للمنشآت الصغيرة فئة أ، باستثناء الكيان الحالي.- توفر رصيد تأسيس كافٍ للنقل.