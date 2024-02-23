الجمعة، 13 شعبان 1445 ، 23 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. خطوات الإعفاء من رسوم النقل المدرسي 1445

الحافلة المدرسية
حافلة مدرسية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


أعلنت وزارة الموارد البشرية إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم النقل للعام الدراسي 1445 هـ.

الإعفاء من رسوم النقل المدرسياضافة اعلان

وقالت الوزارة إنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من إعفاء رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم للعام الدراسي القادم 1445هـ، إذ سينتهي التسجيل، يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.
وأشارت إلى أن المقاعد محدودة والأولوية للتسجيل المبكر، ويجب المبادرة بالتسجيل عبر نظام نور.

التسجيل في خدمة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي

وأوضحت أنه "يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في خدمة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445 هـ، من خلال أيقونة النقل المدرسي في (نظام نور)".

الفئات المفاة من رسوم النقل المدرسي

ووفقًا لوزارة التعليم، فإن الفئات التي تم إعفاؤها من الرسوم الخاصة بالنقل المدرسي، تشمل:
جميع الأسر المستفيدة من دعم الضمان المطور.
الأيتام الذين يصرف راتب الضمان. 
ذوو الاحتياجات الخاصة.
الطلاب الذين يعانون من متلازمة داون.


اقرأ أيضا

تعديل الحالة الوظيفية للمتقاعدين في حساب المواطن

ينتهي غدًا.. رابط وطربقة التقديم على وظائف عسكرية برئاسة الحرس الملكي

بشرى للخريجين.. تنبيه لهيئة السوق المالية بشأن التقديم على برنامج تأهيل بمكافأة 14,500 ريال

شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

توجيه مهم من حساب المواطن لعائلة فاقد الأهلية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رواتب المواطنين 3:13 م الأربعاء، 21 فبراير 2024

طريقة احتساب الغرامة على المنشأة عند تأخير صرف الأجور لموظفيها

تنزيل (1) 2:32 م الأحد، 18 فبراير 2024

بـ 7 مزايا.. أتمم خدماتك واستعرض طلباتك وبطاقاتك الرقمية في تطبيق الموارد البشرية

ذوي الاعاقة 1 1:07 ص السبت، 10 فبراير 2024

عاجل.. إعانات مالية ووظائف ودعم سكني لذوي الإعاقة بالمملكة (التفاصيل)

اختبار الأختبارات اختبارات 3:33 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

بشرى لمستفيدي الضمان حول التسجيل في اختبارات التحصيل الدراسي