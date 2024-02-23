لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. خطوات الإعفاء من رسوم النقل المدرسي 1445

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أعلنت وزارة الموارد البشرية إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم النقل للعام الدراسي 1445 هـ.
الإعفاء من رسوم النقل المدرسيوقالت الوزارة إنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من إعفاء رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم للعام الدراسي القادم 1445هـ، إذ سينتهي التسجيل، يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.
وأشارت إلى أن المقاعد محدودة والأولوية للتسجيل المبكر، ويجب المبادرة بالتسجيل عبر نظام نور.
التسجيل في خدمة الإعفاء من رسوم النقل المدرسيوأوضحت أنه "يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في خدمة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445 هـ، من خلال أيقونة النقل المدرسي في (نظام نور)".
وعليكم السلام ،أهلاً بك— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 23, 2024
يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في خدمة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445 هـ ، من خلال أيقونة النقل المدرسي في (نظام نور)
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الفئات المفاة من رسوم النقل المدرسيووفقًا لوزارة التعليم، فإن الفئات التي تم إعفاؤها من الرسوم الخاصة بالنقل المدرسي، تشمل:
جميع الأسر المستفيدة من دعم الضمان المطور.
الأيتام الذين يصرف راتب الضمان.
ذوو الاحتياجات الخاصة.
الطلاب الذين يعانون من متلازمة داون.